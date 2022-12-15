Искусство веет, где хочет. Обаятельная французская драма об одном тюремном эксперименте. Триумф Вероятно, есть у пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо» и самой идеи тюрьмы нечто общее. Пьеса была впервые представлена в 1953 году, а в 1957 ее показали заключенным Сан-Квентина.…