 Смотрите фильмы за 1 рубль
⚠️ ВНИМАНИЕ! Изменились правила посещения кинотеатров! Регионы РФ вводят обязательные QR-коды для входа в зрительный зал. Информацию об ограничениях в вашем городе ищите здесь.
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Курска Кинотеатры Мир

Мир

Курск
Есть бар
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
Aдрес
г. Курск, ул. Станционная, 14
Показать на карте
Телефон

+7(4712) 34-09-32 / бронирование

Позвонить
в избранное уже в избранном
О кинотеатре

Кинотеатр «Мир» в Курске построен в 1963 году и является отличным местом досуга для жителей Железнодорожного округа города. На этой киноплощадке осуществляются кинопоказы художественных и анимационных, образовательных и документальных фильмов.

Кинозал — вместительный и уютный, рассчитан на 178 зрителей, широкоформатный экран и эргономичнные кресла делают просмотр кино комфортным. Кинозал оборудован передовой проекционной и звуковой техникой, позволяющей демонстрировать фильмы в цифровом формате.

В кинотеатре «МИР» ежегодно проводится международный кинофестиваль «Сталкер». Также на этой киноплощадке проходят выставки, презентации, творческие встречи с кинодеятелями и актерами, мастер-классы, развлекательные мероприятия, вечера отдыха.

В просторном фойе имеется кинобар.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «МИР» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Есть бар
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
мало голосов Оцените
2 голоса
в избранное уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

 Обсудить в чате
Цыганковы Алексей Юлия Матвей 28 декабря 2018, 06:18
С Новым годом ! Огромное СПАСИБО кинотеатру МИР !!!
Отзывы Написать
2 голоса
Оцените
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
Вестсайдская история
Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
Девушка года: Ханде Эрчел номинировали на премию Elle Russia
Тест: как будет выглядеть ваш ребенок?
«Это бумеранг»: Гузеевой аукнулась ложь о покойном Гаркалине
Зрители разочарованы 3-й серией «Сватов 7»: «Радуют только отсылки к прошлым сезонам»
От самой красивой – к самой безвкусной: вот как нарядили новогодние елки российские звезды
Отпустили из отдела полиции: какое наказание ждет избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Незаконно уволенные актеры вскрыли правду о тайных списках Меньшикова: «Наигрался и выбросил»
Идеализация кумира: вот почему от звезд шоу-бизнеса требуют рождения детей
Это предназначение: вот почему Малахов остается на телевидении
Суд начался: звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит до 4 лет лишения свободы
«Сама на себя не похожа»: в сеть слили фото Татьяны Васильевой без парика
Дарит розы тысячами: Алина Загитова заговорила о тайном поклоннике
Приложение киноафиши