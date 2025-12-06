Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Три кота. Путешествие во времени Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Курске

Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
сб 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Три кота. Путешествие во времени»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
15:00 от 450 ₽
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шелби Оукс. Город-призрак
Шелби Оукс. Город-призрак
2024, США, ужасы, триллер
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Детка на драйве
Детка на драйве
2025, США, триллер
«Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше
Фанаты ругали второй сезон «Дома дракона», а ведь зря: он наконец-то исправил самую грубую ошибку «Игры престолов»
Сербская звезда из «Балканского рубежа», Безруков и Кологривый: для НТВ сняли эпический сериал о будущем землян и цивилизациях с других планет
Вы верили и молились пиратским богам, и он вернулся: дата выхода «Ван Пис» — Netflix не будет томить ожиданием
«Худшая премьера осени»: у новинки Netflix невероятные 50 000 000 часов просмотра за 4 дня – но зрители бросают детектив уже на первой серии
Вернулись не только «Сумерки»: в 2008-м культовый мюзикл из России собрал $17 млн и ушел в тень – в декабре покажут расширенную версию
Netflix опозорил одну из величайших стелс-игр в истории: что не так со «Splinter Cell: Караул смерти» – это не второй «Аркейн», а проходняк
«Идея пропитана злобой»: так фронтовики отреагировали на «Штрафбат» – негодовали от серии к серии, несмотря на рейтинг 7.8.
Аналог Хэллоуина в России был всегда: вспоминаем праздник, о котором кино не снимают
Звезда «Шерлока» скоро появится в новом детективном сериале — он понравится фанатам Агаты Кристи
2.7 млн рублей, и вы внутри: на какой вилле снимали «12 друзей Оушена» – раньше здесь был монастырь, а потом жил сам Висконти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше