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Киноафиша Курска Кинотеатры Родина

Родина

Курск
Есть бар
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть vip-зал или vip-места
Есть диванчики
Aдрес
г. Курс, ул. Менделеева, 31
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Телефон

+7 (4712) 32-78-26 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Родина» в городе Курске расположен по адресу р-н Волокно, ул. Менделеева, 31.

Мультиплекс вмещает в себя один кинозал на 228 зрительных мест. Новейшая акустическая и проекционная система, а также цифровое оборудование позволяют демонстрировать фильмы в формате 3D. Данный кинотеатр полностью соответствует мировым стандартам. Для людей, любящих повышенную комфортность, предусмотрены VIP-места. Также киноцентр постарался сделать зал удобным и людям с органичными возможностями, для них тоже есть отдельные места. Основной репертуар - это российские фильмы и мировые премьеры.

Интерьер кинотеатра - в стиле хайтек. Здесь каждый посетитель чувствует себя уютно и непринуждённо.

Кино-бар предлагает всем гостям свежие закуски и напитки по самой приемлемой цене.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Родина» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Есть бар
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть vip-зал или vip-места
Есть диванчики
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Билеты от 100 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Родина
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 2 сеанса
11:10 от 150 ₽ 15:30 от 150 ₽ ...
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Сегодня 4 сеанса
09:00 от 100 ₽ 13:20 от 120 ₽ 20:30 от 150 ₽ 22:40 от 150 ₽ ...
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
Сегодня 1 сеанс
17:40 от 180 ₽ ...
Полное расписание и билеты

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Скидки в кинотеатре
День водителя

Каждый вторник для водителей на любую премьеру на диване действуют специальные цены. *Акция действительна весь день только при предъявлении водительского удостоверения и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Владельцам авто
Студенческая премьера

С понедельника по среду для студентов действуют специальные цены. Акция действительна понедельник, вторник и среду весь день только при предъявлении зачетки или студенческого билета и при наличии свободных мест на желаемый сеанс. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Курска

Фильмы в кинотеатре Родина

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Форматы сеансов
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Зверопой 2 анимация 2021, США
5
3D
11:10 от 150 ₽ 15:30 от 150 ₽
Последний Богатырь: Посланник Тьмы семейный 2021, Россия
5
2D
09:00 от 100 ₽ 13:20 от 120 ₽ 20:30 от 150 ₽ 22:40 от 150 ₽
Человек-паук: Нет пути домой фантастика 2021, США
5
3D
17:40 от 180 ₽
Полное расписание и билеты
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
Вестсайдская история
Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
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