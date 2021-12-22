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Спутник

Курск
Детские праздники Схема зрительного зала
Aдрес
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
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Телефон

+7 (4712) 37-87-94 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Спутник» в Курске — это уникальная киноплощадка в Сеймском округе города, специализирующаяся на кинопоказах художественных и документальных фильмов, анимации, кинолент российского производства и мировой классики.

Кинозал небольшой, но по-современному комфортный, вмещает 120 зрителей. 

Кинотеатр «Спутник» тесно сотрудничает с городскими образовательными учреждениями, школой искусств, дошкольными учреждениями. Этот центр досуга нравится и молодежи, и семейной аудитории. Здесь можно в спокойной обстановке наслаждаться просмотром как премьерных новинок, так и любимой классики, и ретро-фильмов.

В кинотеатре работают клубы по интересам, проводятся выставки, концерты, праздничные вечера, можно арендовать зрительный зал для семинаров и презентаций.

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Расписание сеансов в кинотеатре Спутник
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 2 сеанса
10:00 14:30 ...
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Сегодня 3 сеанса
12:15 16:45 21:55 ...
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
Сегодня 1 сеанс
19:00 ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Спутник

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Форматы сеансов
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Зверопой 2 анимация 2021, США
5
2D
10:00 14:30
Последний Богатырь: Посланник Тьмы приключения 2021, Россия
5
2D
12:15 16:45 21:55
Человек-паук: Нет пути домой фантастика 2021, США
5
2D
19:00
Полное расписание и билеты
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
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Оленьи рога
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МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
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2015, Россия, анимация, фэнтези
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