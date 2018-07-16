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Киноафиша Курска Кинотеатры Люксор Европа

Люксор Европа

Курск
Есть бар
Расположен в ТЦ
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
Aдрес
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
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Люксор
ТРК
Расположен в ТРЦ «Европа-40»
О кинотеатре

Кинотеатр «Люксор Европа» в городе Курске основался в ТРЦ «Европа-40» по адресу ул. Студенческая, д. 1.

Открытие кинотеатра прошло в сентябре 2013 года. Этот восьмизальный мультиплекс вмещает в себя – 1335 посадочных мест. В одном из этих залов установлена технология Dolby Atmos, которая позволяет почувствовать звук каждой клеткой своего тела, что делает фильм более реалистичным. Также во всех кинозалах установлено новое акустическое и проекционное оборудования. Благодаря цифровой системе, зрители имеют возможность насладиться фильмами в 3D формате.

Полное погружение происходящего на экране обеспечивают Кресла D-BOX. Они созданы по уникальной технологии. Их способность синхронизировать спецэффекты фильма, дают гостям испытать новые ощущения от просмотра фильма. В любое время года в залах работает бесперебойная система климат-контроля.

Снек-бар находится в холле киноцентра, здесь предлагается большой ассортимент закусок и напитков.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Люксор Европа» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Есть бар
Расположен в ТЦ
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
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19 голосов
Билеты от 100 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Люксор Европа
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
Сегодня 1 сеанс
13:00 от 230 ₽ ...
Вестсайдская история
Вестсайдская история
Сегодня 1 сеанс
09:55 от 230 ₽ ...
Дом Gucci
Дом Gucci
Сегодня 1 сеанс
17:00 от 230 ₽ ...
Елки 8
Елки 8
Сегодня 3 сеанса
10:00 от 230 ₽ 15:00 от 230 ₽ 22:40 от 230 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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avtoprofi46 16 июля 2018, 15:27
13 июля 2018 повел ребенка на мультик, лучше бы не ходили а этот кинотеатр! Ребенок споткнулся о коробку дверей и о соеденительную планку на стыках… Читать дальше…
Юлианна Гончарова 24 июля 2019, 16:42
Самый ужасный кинотеатр в мире! Уберите этих кассиров🤦‍♀️ Надеюсь вас закроют.
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19 голосов
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Фильмы в кинотеатре Люксор Европа

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Форматы сеансов
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Большой красный пес Клиффорд семейный 2021, США
5
2D
13:00 от 230 ₽
Вестсайдская история мюзикл 2021, США
5
2D
09:55 от 230 ₽
Дом Gucci криминал 2021, США
5
2D
17:00 от 230 ₽
Полное расписание и билеты
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Большой красный пес Клиффорд
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