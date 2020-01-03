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Фильмы в прокате в Курске

Кошки
Кошки музыкальный, драма, комедия 2019, США / Великобритания
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Какие фильмы идут в прокате сейчас в Курске? Список фильмов 2020 года, вышедших в прокат в Курске на портале Киноафиша: новые фильмы российского и новинки зарубежного проката. Будьте в курсе всех новинок мира кино!

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Тихое место 2
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«Тихое место 2»: Продолжение хоррор-хита Джона Красински! В кино с 19 марта. еще 1 трейлер
«Женщина в окне»: Экранизация бестселлера А. Дж. Финн с Эми Адамс в главной роли. В кино с 14 мая. еще 1 трейлер
«Довод»: Новый фильм Кристофера Нолана. В кино с 16 июля. еще 1 трейлер
«Лёд 2»: Саша Петров в продолжении мелодрамы «Лед». В кино с 14 февраля! еще 1 трейлер
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Плохие парни навсегда (2020) Второй дублированный трейлер HD
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