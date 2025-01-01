От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче

Только эти 2 сериала 2025 года стали лучшими запусками за всю историю PREMIER: в 2026 ставку делают на «Нефть» с Антоном Васильевым

10 лет назад зрители смотрели только этот сериал на НТВ: что будет если смешать «Во все тяжкие» с «Ликвидацией» и позвать на главную роль Гармаша

Не Гайдай и не Рязанов: иностранцы открыли для себя советский сериал, который лечит от грусти — 8/10 на IMDb

На русском «Оскаре» представили лучших из лучших: только 5 фильмов 2025-го оказались достойны номинации — и сразу 2 из них с Борисовым

Домашний Новый год без лишних трат: собрали 4 праздничных образа из кино, в которых любая будет выглядеть на миллион

В СССР самый нудный фильм посмотрело всего 4,3 млн человек: ленту до сих пор запрещено критиковать

Он не должен был быть злодеем: одну из самых важных арок фильмы о «Гарри Поттере» просто проигнорировали — вся надежда на HBO

Даже в «Невском» есть лучшая серия: зрителям нагло наврали об Архитекторе, но оценка — рекордные 4,4

Тест: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят икру – кое-кто даже делал это без удовольствия