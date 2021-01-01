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Ассоль
ул. Малышева, 2/23
1.5 км
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
3.7 км
Сказка
просп. Дружбы, 18
3.8 км
5 звезд
ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
4.1 км
Синема 5
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
5 км
Юность
ул. Карла Маркса, 5
5.2 км
Гриннфильм
просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
6.2 км
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
6.8 км
Спутник
ул. Магистральный пр., 16
6.8 км
Мир
ул. Станционная, 14
7.1 км
Юбилейный
Курская обл., пгт Медвенка, ул. Советская, 30
32.5 км
Неон
Коммунистический просп., 35
34.7 км
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