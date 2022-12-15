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Киноафиша – все о кино и кинотеатрах Курска

Адвент-календарь от Киноафиши: Ваше новогоднее настроение в надежных руках Посмотреть
Стоит ли смотреть второй сезон «Ведьмака»: что говорят те, кто уже успел увидеть Узнать
Управление гневом: Киноафиша приглашает на показ сатирического альманаха «Бесит» Участвовать
«Человек-паук: Нет пути домой»: Что значат сцены после титров для киновселенной Marvel Узнать
«Проблемы Питера Паркера – это всегда человеческие проблемы»: интервью с продюсерами Кевином Файги и Эми Паскаль Читать
За белым кроликом во имя любви: как «Матрица: Воскрешение» меняет старые представления о франшизе? Узнать
«Мы уже проиграли эту битву»: интервью с главными актерами фильма «Матрица: Воскрешение» Читать
Монстры вредят людям, а люди вредят всем: обзор второго сезона сериала «Ведьмак» Читать
Паук в отражении: тест «Какой ты Человек-паук?» Тест
Что такое человек?: обзор нового мини-сериала «Станция одиннадцать» Читать
От «Дюны» до «Игры в кальмара»: Чем запомнился 2021 год настоящим киноманам? Посмотреть
От возвращения «Секса в большом городе» до «Звездных войн»: 7 главных сериалов декабря Узнать
Фильмы в прокате
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы Третья часть семейного фэнтези о богатыре Иване и Василисе Прекрасной
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
0.0
Зверопой 2
Зверопой 2 Герои мультфильма «Зверопой» возвращаются с грандиозным шоу и новыми хитами!
анимация, мюзикл 2021, США
8.0
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой Супергеройский блокбастер Marvel о Питере Паркере и Докторе Стрэндже
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.0
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение Киану Ривз вернулся к культовой роли Нео!
фантастика, боевик 2021, США
5.0
Елки 8
Елки 8 Иван Ургант и Сергей Светлаков в новых историях о новогодних чудесах!
комедия 2021, Россия
4.0
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд Семейное фэнтези о добродушном и веселом псе необъятных размеров. Экранизация серии детских книг
анимация, семейный 2021, США
8.0
Оленьи рога
Оленьи рога Хоррор-фэнтези о древнем зле, притаившемся в доме школьника
ужасы, фэнтези, триллер 2021, США
7.0
Дом Gucci
Дом Gucci Биографический фильм о скандальной династии Гуччи с Lady Gaga в главной роли
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники Легендарные «Охотники за приведениями» возвращаются 30 лет спустя!
фантастика, приключения, комедия 2021, США
8.0
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам Новые серии любимых мультфильмов!
детский, анимация 2021, Россия
0.0
Смешные желания
Смешные желания
анимация, фэнтези 2015, Россия
0.0
Вестсайдская история
Вестсайдская история Романтический мюзикл от Стивена Спилберга
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
8.0
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Нас других не будет
27 декабря
Три богатыря и Конь на троне
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Чемпион мира
Снегурочка против всех
Мой волк
6 января
Звездный разум
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5 звезд
ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
Ассоль
ул. Малышева, 2/23
Гриннфильм
просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
Мир
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Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
Синема 5
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - дублированный тизер Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - дублированный тизер Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - teaser Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия - teaser Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Смерть на Ниле - дублированный трейлер Смерть на Ниле - дублированный трейлер Смерть на Ниле
Всё прошло хорошо - дублированный тизер Всё прошло хорошо - дублированный тизер Всё прошло хорошо
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Искусство веет, где хочет. Обаятельная французская драма об одном тюремном эксперименте.
Искусство веет, где хочет. Обаятельная французская драма об одном тюремном эксперименте. Триумф Вероятно, есть у пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо» и самой идеи тюрьмы нечто общее. Пьеса была впервые представлена в 1953 году, а в 1957 ее показали заключенным Сан-Квентина.…
Неразборчивая новогодняя комедия от режиссера «Елок».
Неразборчивая новогодняя комедия от режиссера «Елок». Мой папа не подарок Новый год заставляет морщиться не только от бесчисленных навязчивых «специальных» предложений операторов связи, магазинов электроники, обуви и одежды, бесконечных реклам, отовсюду…
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Разыгрываем призы к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Разыгрываем призы к фильму «Человек-паук: Нет пути домой» Не пропустите в кино новый супергеройский блокбастер Marvel!
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Фильмы онлайн
Холоп
Холоп
комедия 2019, Россия
8.0
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Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
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Т-34
Т-34
военный, боевик, приключения 2018, Россия
8.0
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Холодное сердце 2
Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.0
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Движение вверх
Движение вверх
спорт, драма 2017, Россия
8.0
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Огонь
Огонь
драма 2020, Россия
8.0
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Король Лев
Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.0
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Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Джокер
Джокер
криминал, драма 2019, США
8.0
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Лёд 2
Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.0
Онлайн
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
После. Глава 2
После. Глава 2
мелодрама 2020, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Все фильмы онлайн
Все фильмы про Росомаху
Логан
Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Росомаха: Бессмертный
Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик 2013, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Люди Икс: Первый класс
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
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Все части «Стар Трека»
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Звездный путь
Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Звездный путь: Восстание
Звездный путь: Восстание
боевик, приключения, фантастика 1998, США
6.0
Онлайн
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Лучшие фильмы с Робертом Дауни-младшим
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия 2020, США
7.0
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Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Человек-паук: Возвращение домой
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.0
Онлайн
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Лучшие фильмы с Робертом Паттинсоном
Довод
Довод
фантастика, боевик, триллер 2020, США / Великобритания
7.0
Онлайн
В ожидании варваров
В ожидании варваров
драма 2020, США
6.0
СМОТРИТЕ ОНЛАЙН
Маяк
Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Девица
Девица
вестерн, комедия, драма 2018, США
5.0
Смотреть за 1 рубль
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Новые сериалы 2021 года
Стража
Стража
драма, фэнтези, триллер 2021, Великобритания
0.0
Уокер
Уокер
драма, боевик, криминал 2021, США
0.0
Топи
Топи
драма, фантастика, триллер 2021, Россия
0.0
Нью-Йорк, или Не считается
Нью-Йорк, или Не считается
драма, комедия 2021, США
0.0
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Все фильмы про Бэтмена
Лига справедливости
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Темный рыцарь: Возрождение легенды
Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.0
Смотреть за 1 рубль
Темный рыцарь
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
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Все части «Звездных войн»
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
фантастика, приключения, боевик 2018, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Звёздные Войны: Последние джедаи
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения 2017, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
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Все части мультфильма «Как приручить дракона»
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Как приручить дракона
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка 2010, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
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9.4
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Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
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