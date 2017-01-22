Кинотеатр «ГриннФильм» в Курске находится в современном ТРЦ «Мега Гринн» по адресу просп. К.Маркса, 58.
Это первый в Европе многозальный мультиплекс, использующий лазерную проекцию и 27-канальную систему объемного звука «Barco AuroMAX» во всех залах. Кинопоказы осуществляются с помощью лазерных 3D-проекторов «Barco». Такое инновационное оборудование переносит зрителей в захватывающее действо киноленты, делая его реалистичным.
Фойе кинотеатра и зрительные залы отличаются оригинальным дизайном интерьеров. Начало сеанса посетители ожидают, сидя на мягких диванчиках в уютной зоне отдыха.
Высоту экрана «Премьерного» зрительного зала можно сравнить с высотой трехэтажного дома. Также имеется три кинозала (№5, №6, №7) повышенной комфортности.
В репертуаре — мировые блокбастеры, фестивальные фильмы, получившие престижные награды, лучшее российское кино, мульфильмы для детей.
Для пенсионеров с понедельника по вторник (помимо праздничных дней) действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Не предоставляется на сеансы в залах «Комфорт» и на LOVE-места
С понедельника по среду (помимо праздничных дней) с 10:00 до 17:00 для студентов действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Акция не действует в зале «Комфорт»