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Гриннфильм

Курск
Есть бар
Расположен в ТЦ
Есть зона кафе
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть vip-зал или vip-места
Есть диванчики
Aдрес
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
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Билеты от 120 ₽
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ТРК
Расположен в ТРЦ «Мега Гринн»
О кинотеатре

Кинотеатр «ГриннФильм» в Курске находится в современном ТРЦ «Мега Гринн» по адресу просп. К.Маркса, 58.

Это первый в Европе многозальный мультиплекс, использующий лазерную проекцию и 27-канальную систему объемного звука «Barco AuroMAX» во всех залах. Кинопоказы осуществляются с помощью лазерных 3D-проекторов «Barco». Такое инновационное оборудование переносит зрителей в захватывающее действо киноленты, делая его реалистичным.

Фойе кинотеатра и зрительные залы отличаются оригинальным дизайном интерьеров. Начало сеанса посетители ожидают, сидя на мягких диванчиках в уютной зоне отдыха.

Высоту экрана «Премьерного» зрительного зала можно сравнить с высотой трехэтажного дома. Также имеется три кинозала (№5, №6, №7) повышенной комфортности.

В репертуаре — мировые блокбастеры, фестивальные фильмы, получившие престижные награды, лучшее российское кино, мульфильмы для детей.

Есть бар
Расположен в ТЦ
Есть зона кафе
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть vip-зал или vip-места
Есть диванчики
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Билеты от 120 ₽
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Расписание сеансов в кинотеатре Гриннфильм
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
Сегодня 2 сеанса
10:25 от 120 ₽ 16:55 от 180 ₽ ...
Елки 8
Елки 8
Сегодня 4 сеанса
11:10 от 120 ₽ 13:05 от 150 ₽ 15:00 от 180 ₽ 23:00 от 200 ₽ ...
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 6 сеансов
10:10 от 120 ₽ 10:20 от 120 ₽ 12:20 от 150 ₽ 12:30 от 150 ₽ ...
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
Сегодня 4 сеанса
15:40 от 180 ₽ 18:30 от 220 ₽ 21:20 от 220 ₽ 00:05 от 180 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Ирина Светлакова 22 января 2017, 14:04
Ужасно,что допускается и разрешается посещать кинозал с едой!Когда приходишь получить удовольствие от фильма,а только и слышишь,как кто-то курит… Читать дальше…
Юрий Купавых 25 июня 2017, 11:07
Просьба. Выделите хотя бы один зал для не курящих, не голодных, не страдающих жаждой. Фильм надо прожить как эпизод в жизни рассказанным режиссером,… Читать дальше…
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8 голосов
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Скидки в кинотеатре
Кино все возрасты поПкорны

Для пенсионеров с понедельника по вторник (помимо праздничных дней) действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Не предоставляется на сеансы в залах «Комфорт» и на LOVE-места

Пенсионерам
Студенческий Лайфхак

С понедельника по среду (помимо праздничных дней) с 10:00 до 17:00 для студентов действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Акция не действует в зале «Комфорт»

Студентам
День Рождения в кино

Именинников кинотеатр "Гриннфильм" дарит билет в подарок. При себе необходимо иметь соответствующие документы. На фильмы определенные администрацией, кроме сеансов в зале «Комфорт»

В день рождения
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Курска

Фильмы в кинотеатре Гриннфильм

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Форматы сеансов
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Большой красный пес Клиффорд семейный 2021, США
5
2D
10:25 от 120 ₽ 16:55 от 180 ₽
Елки 8 комедия 2021, Россия
5
2D
11:10 от 120 ₽ 13:05 от 150 ₽ 15:00 от 180 ₽ 23:00 от 200 ₽
Зверопой 2 мюзикл 2021, США
5
2D
10:10 от 120 ₽ 10:20 от 120 ₽ 12:20 от 150 ₽ 12:30 от 150 ₽ 13:30 от 150 ₽ 14:30 от 150 ₽ 14:40 от 150 ₽ 16:35 от 180 ₽ 16:50 от 180 ₽ 18:40 от 220 ₽ 18:45 от 220 ₽ 20:45 от 220 ₽ 20:55 от 220 ₽
Полное расписание и билеты
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
Вестсайдская история
Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
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