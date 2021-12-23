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Киноафиша Курска Кинотеатры Ассоль

Ассоль

Курск
Aдрес
г. Курск, ул. Малышева, 2/23
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Телефон

+7 (4712) 35-66-16 / касса

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О кинотеатре

Кинотеатр «Ассоль» в Курске находится в Досуговом центре по адресу: ул. Малышева, 2/23. Был открыт в феврале 1990 года. Деятельность «Ассоль», в основном, ориентирована на подростковую и детскую аудиторию.

В кинотеатре один зрительный зал на 146 мест, оборудованный современной кинотехникой и удобными мягкими креслами.
При подборе репертуара, который обновляется ежемесячно, учитываются вкусы разнообразной аудитории — здесь можно увидеть и популярную комедию, и авторское кино, которое имеет глубокий смысл. Кроме того, в кинотеатре регулярно проходят специальные сеансы для учащихся.
Стоимость билетов доступна, действуют различные акции.

В ЦД «Ассоль» регулярно проводятся праздничные мероприятия, организовываются выставки, конкурсы,  мастер-классы. На базе кинотеатра действуют киноклубы: «Я познаю мир», «Светофор», «Сказка», «Подросток и закон», «Юный патриот», «Гармония» и клуб юного художника «Акварель».

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Ассоль» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Ассоль
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 2 сеанса
12:40 17:40 ...
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Сегодня 2 сеанса
10:30 19:50 ...
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
Сегодня 1 сеанс
14:50 ...
Полное расписание и билеты

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Фильмы в кинотеатре Ассоль

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Зверопой 2 анимация 2021, США
5
3D
12:40 17:40
Последний Богатырь: Посланник Тьмы приключения 2021, Россия
5
2D
10:30 19:50
Человек-паук: Нет пути домой фантастика 2021, США
5
3D
14:50
Полное расписание и билеты
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
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Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
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Оленьи рога
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Дом Gucci
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МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
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