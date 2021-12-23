Кинотеатр «Ассоль» в Курске находится в Досуговом центре по адресу: ул. Малышева, 2/23. Был открыт в феврале 1990 года. Деятельность «Ассоль», в основном, ориентирована на подростковую и детскую аудиторию.

В кинотеатре один зрительный зал на 146 мест, оборудованный современной кинотехникой и удобными мягкими креслами.

При подборе репертуара, который обновляется ежемесячно, учитываются вкусы разнообразной аудитории — здесь можно увидеть и популярную комедию, и авторское кино, которое имеет глубокий смысл. Кроме того, в кинотеатре регулярно проходят специальные сеансы для учащихся.

Стоимость билетов доступна, действуют различные акции.

В ЦД «Ассоль» регулярно проводятся праздничные мероприятия, организовываются выставки, конкурсы, мастер-классы. На базе кинотеатра действуют киноклубы: «Я познаю мир», «Светофор», «Сказка», «Подросток и закон», «Юный патриот», «Гармония» и клуб юного художника «Акварель».

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Ассоль» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.