Звезда «Полярного» станет «Капитаном Туманом»: Пореченков в новом хите покажет, как мстит опер с чувством юмора

От HBO до Netflix: 8 сериалов 2026 года, которые могут стать новыми «Игрой престолов» или даже круче

106 тысяч подписей против отмены: 2 сезон «Декстера: Первородный грех» могут все-таки вернуть — вот что говорит режиссер Маркос Сига

«Зверополис» и «Зверопой» – это одна вселенная? Фанаты не устают спорить – но в вопросе давно поставлена точка

«Неоконченная пьеса...» — один из сложнейших фильмов Михалкова, и психолог объяснила, о чем он на самом деле: «Годами понимал неправильно»

В СССР самый нудный фильм посмотрело всего 4,3 млн человек: ленту до сих пор запрещено критиковать

«Не совсем соответствую»: Боярский скрывает настоящую дворянскую фамилию — недостоин по вот какой причине

Домашний Новый год без лишних трат: собрали 4 праздничных образа из кино, в которых любая будет выглядеть на миллион

Не Гайдай и не Рязанов: иностранцы открыли для себя советский сериал, который лечит от грусти — 8/10 на IMDb

Тест: вспомните 5 фильмов СССР, где герои едят икру – кое-кто даже делал это без удовольствия