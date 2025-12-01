«Худшая копия своей матери»: в 25 сезоне «Тайн следствия» больше Ковальчук зрителей бесит только одна актриса

Как сложились судьбы наложниц Сулеймана после «Великолепного века»: Гюльнихаль ушла из кино, а что насчет Садыки и Фирузе?

Кинокритик признала, что идея слияния «Мастера и «Маргариты» со «Словом пацана» не так уж плоха: «Странно, что у нас еще никто не объединил эпоху 90-х с вампирами и оборотнями»

30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия

Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

Ивлева бросила молодая жена, а Джиган остался без Самойловой и козы: звездные браки, которые не смогли пережить 2025 год

Режиссер культовой «Зеленой мили» должен был снять экранизацию еще и «Темной башни»: Кинг приглашал лично – что же не срослось?

Кинопоиск выбрал лучший российский сериал за последние 5 лет: голосовали 311 экспертов, а Андреасян назвал «не просто "чернухой"»

Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства