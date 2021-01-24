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Киноафиша Курска Кинотеатры Сказка

Сказка

Курск
Есть бар
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
Aдрес
г. Курск, просп. Дружбы, 18
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Телефон

+7(4712) 51-65-73 / бронирование

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Билеты от 120 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Сказка» в Курске был открыт в 1990 году в северо-западном микрорайоне города.

Сегодня — это полноценная современная киноплощадка, специализирующаяся, в основном, на детском, молодежном и семейном кинорепертуаре. В центре досуга «Сказка» проводятся также выставки, кинофестивали, предсеансовые встречи, круглые столы, благотворительные вечера для пожилых людей, праздники для жителей микрорайона, концерты и многое другое.

В кинотеатре «Сказка» один зрительный зал на 108 мест, оборудованный современной кинотехникой и отвечающей всем требованиям комфортности. Предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. В репертуаре: блокбастеры, комедии, анимация, семейное кино, арт-хаус, образовательные фильмы — как премьерные показы, так и популярная классика.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Сказка» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Есть бар
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
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Билеты от 120 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Сказка
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 2 сеанса
10:00 14:20 ...
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Сегодня 3 сеанса
12:10 16:30 от 120 ₽ 21:30 от 150 ₽ ...
Смешные желания
Смешные желания
Сегодня 1 сеанс
08:50 ...
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
Сегодня 1 сеанс
18:40 от 180 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Екатерина Пелешок (Булатникова) 24 января 2021, 23:01
Отличный кинотеатр!!!Приятная атмосфера!!!Доброжелательный персонал!!!
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Фильмы в кинотеатре Сказка

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Форматы сеансов
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Зверопой 2 мюзикл 2021, США
5
3D
10:00 14:20
Последний Богатырь: Посланник Тьмы приключения 2021, Россия
5
2D
12:10 16:30 от 120 ₽ 21:30 от 150 ₽
Смешные желания анимация 2015, Россия
5
2D
08:50
Полное расписание и билеты
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
Вестсайдская история
Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
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