Смотрите фильмы за 1 рубль
⚠️
ВНИМАНИЕ!
Изменились правила посещения кинотеатров! Регионы РФ вводят обязательные QR-коды для входа в зрительный зал. Информацию об ограничениях в вашем городе ищите
здесь
.
Киноафиша
Курск, RU
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинг
Сети
Рейтинг кинотеатров Курска
1
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
7 отзывов
3
Сказка
просп. Дружбы, 18
1 отзыв
4
Юность
ул. Карла Маркса, 5
2 отзыва
5
5 звезд
ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2 отзыва
6
Синема 5
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2 отзыва
7
Ассоль
ул. Малышева, 2/23
8
Спутник
ул. Магистральный пр., 16
9
Мир
ул. Станционная, 14
1 отзыв
10
Гриннфильм
просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
7 отзывов
«Это бумеранг»: Гузеевой аукнулась ложь о покойном Гаркалине
От самой красивой – к самой безвкусной: вот как нарядили новогодние елки российские звезды
Тест: как будет выглядеть ваш ребенок?
Идеализация кумира: вот почему от звезд шоу-бизнеса требуют рождения детей
Дарит розы тысячами: Алина Загитова заговорила о тайном поклоннике
Суд начался: звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит до 4 лет лишения свободы
Это предназначение: вот почему Малахов остается на телевидении
Отпустили из отдела полиции: какое наказание ждет избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Зрители разочарованы 3-й серией «Сватов 7»: «Радуют только отсылки к прошлым сезонам»
Незаконно уволенные актеры вскрыли правду о тайных списках Меньшикова: «Наигрался и выбросил»
Девушка года: Ханде Эрчел номинировали на премию Elle Russia
«Сама на себя не похожа»: в сеть слили фото Татьяны Васильевой без парика