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Киноафиша Курска Кинотеатры Юность

Юность

Курск
Есть бар
Есть зона кафе
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть vip-зал или vip-места
Есть диванчики
Aдрес
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
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Телефон

+7(4712) 54-59-35 / бронирование

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О кинотеатре

Кинотеатр «Юность» в Курске — одна из старейших киноплощадок, которая находится в Центральном округе города на улице Карла Маркса.

Открытый после капитальной реконструкции центр досуга «Юность» стал привлекательным местом отдыха для горожан и жителей пригорода. В кинотеатре один просторный кинозал, вмещающий 330 зрителей и оснащенный инновационным оборудованием фирм Christie и DoReMi; большой экран имеет специальное покрытие, что обеспечивает высокое качество показа. Зрительные места соответствуют европейским требованиям комфортности. Последний ряд оснащен мягкими диванчиками, компактными столиками с подсветкой — зрители этих VIP-мест смогут сделать заказ из кафе прямо в зал.

В кинотеатре «Юность» демонстрируются популярные ленты российского и мирового проката в цифровых форматах 2D и 3D.

В фойе расположено гостеприимное кафе с отменным меню и большим выбором попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Юность» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Есть бар
Есть зона кафе
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть vip-зал или vip-места
Есть диванчики
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Юность
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 2 сеанса
09:00 14:10 ...
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Сегодня 3 сеанса
12:00 16:20 21:20 ...
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
Сегодня 1 сеанс
18:30 ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Алексей Иванов 5 мая 2017, 21:03
Расписание сайта не совпадает с фактическим расписанием.Пришли на сеанс Стражи Галактики 2 в 21:35 по данным сайта.а на самом деле последний сеанс был в 16 00.Безобразие.
Юность Кинотеатр 22 мая 2017, 20:56
Алексей, мы приносим свои извинения по поводу случившегося. В кинотеатре проводилось мероприятие, в связи с этим сеансы позже 19-00 были отменены.
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Фильмы в кинотеатре Юность

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Форматы сеансов
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Зверопой 2 мюзикл 2021, США
5
3D
09:00 14:10
Последний Богатырь: Посланник Тьмы фэнтези 2021, Россия
5
2D
12:00 16:20 21:20
Человек-паук: Нет пути домой фантастика 2021, США
5
3D
18:30
Полное расписание и билеты
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
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2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
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