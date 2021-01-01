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5 звезд
ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
+7 (4712) 73-27-25 (автоинформатор), +7 (4712) 73-27-29 (касса)
Ассоль
ул. Малышева, 2/23
г. Курск, ул. Малышева, 2/23
+7 (4712) 35-66-16 (касса)
Гриннфильм
просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
+7 (4712) 73-35-33 (бронирование)
Кинотеатр им. Щепкина
ул. Дзержинского, 51
Курск, ул. Дзержинского, 51
+7 (4712) 58-81-20 (касса)
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
Мир
ул. Станционная, 14
г. Курск, ул. Станционная, 14
+7(4712) 34-09-32 (бронирование)
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
г. Курс, ул. Менделеева, 31
+7 (4712) 32-78-26 (бронирование)
Синема 5
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
+7 (4712) 25-00-16 (кассы)
Сказка
просп. Дружбы, 18
г. Курск, просп. Дружбы, 18
+7(4712) 51-65-73 (бронирование)
Спутник
ул. Магистральный пр., 16
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
+7 (4712) 37-87-94 (бронирование)
Юность
ул. Карла Маркса, 5
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
+7(4712) 54-59-35 (бронирование)
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