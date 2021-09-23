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Синема 5

Курск
Есть зона кафе
Есть залы с экранами IMAX
Есть vip-зал или vip-места
Детский зал
Aдрес
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
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Телефон

+7 (4712) 25-00-16 / кассы

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Синема 5
ТРК
Расположен в ТРЦ «Central Park»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема 5» в Курсе был открыт в декабре 2017 года. Он расположился в ТРЦ «Central Park» по адресу ул. Карла Маркса, 6. Здесь установлено самое современное оборудование для демонстрации фильмов в различных форматах. Гостей встречают 8 кинозалов, одним из которых является зал IMAX. Также здесь открыт детский уютный кинозал, который порадует самых маленьких гостей. 

Вместимость кинозалов - 1106 посадочных мест. Залы кинотеатра оснащены удобными креслами и креслами с электроприводом в зале VIP. В фойе для гостей открыты кинобар и кафе, где гости смогут скоротать время до начала сеанса или обсудить события, увиденные на экране.

Есть зона кафе
Есть залы с экранами IMAX
Есть vip-зал или vip-места
Детский зал
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Расписание сеансов в кинотеатре Синема 5
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
Сегодня 1 сеанс
10:10 от 210 ₽ ...
Дом Gucci
Дом Gucci
Сегодня 1 сеанс
22:25 от 280 ₽ ...
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 6 сеансов
10:00 от 170 ₽ 11:35 от 180 ₽ 12:15 от 180 ₽ 13:45 от 200 ₽ ...
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
Сегодня 5 сеансов
10:35 от 150 ₽ 13:25 от 180 ₽ 16:15 от 200 ₽ 19:00 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Виктория Шилова 23 сентября 2021, 16:50
Все было бы хорошо если бы не: какая то девушка весь сеанс кричала, что она Курска звёзд а, снимала видео со вспышкой, курила сигарету, задирала… Читать дальше…
Сергей Сергеев 5 января 2020, 22:58
Здравствуйте
Не берут телефон когда звонишь по поводу брони сервис страдает
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При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.

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27 декабря 2017 13:56
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Фильмы в кинотеатре Синема 5

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 вт 28 пт 31 вт 11
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Большой красный пес Клиффорд семейный 2021, США
5
2D
10:10 от 210 ₽
Дом Gucci криминал 2021, США
5
2D
22:25 от 280 ₽
Зверопой 2 анимация 2021, США
5
2D
10:00 от 170 ₽ 11:35 от 180 ₽ 12:15 от 180 ₽ 13:45 от 200 ₽ 15:55 от 220 ₽ 16:35 от 220 ₽ 18:10 от 280 ₽ 19:05 от 280 ₽
2D, SUB
14:55 от 260 ₽
3D
14:25 от 180 ₽
Полное расписание и билеты
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