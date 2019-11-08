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Киноафиша Курска Кинотеатры 5 звезд

5 звезд

Курск
Aдрес
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
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5 звезд
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пушкинский»
О кинотеатре

Кинотеатр «5 звезд» в городе Курске расположен по адресу ул. Ленина, д. 30 в торговом центре «Пушкинский».

Одновременно он вмещает в себя 7 кинозалов, которые обустроены современными акустической и кинопроекционной системами. Новая цифровая технология позволяет демонстрировать фильмы в 2D и 3D форматах, а также в аналоговом формате «пленка», благодаря чему каждый киноман выберет киносеанс по своему вкусу.

После сеанса посетители могут продолжить отдых в бильярдном зале, боулинге, ресторане с европейской и японской кухней или в уютном кафе.

Большой ассортимент закусок и напитков представлен в кино-баре, который находится в холле кинотеатра. Там же установлены мягкие диваны, чтобы сделать ожидание сеанса приятным и комфортным.

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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре 5 звезд
Зверопой 2
Зверопой 2
Сегодня 6 сеансов
10:45 от 150 ₽ 11:45 от 150 ₽ 13:10 от 150 ₽ 14:10 от 180 ₽ ...
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
Сегодня 4 сеанса
11:00 от 150 ₽ 14:05 от 180 ₽ 17:10 от 180 ₽ 20:15 от 210 ₽ ...
Оленьи рога
Оленьи рога
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 180 ₽ ...
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Сегодня 6 сеансов
10:30 от 150 ₽ 12:55 от 150 ₽ 15:20 от 180 ₽ 16:35 от 180 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Коля Михайлов 8 ноября 2019, 14:50
Идеальное соотношение цены и качества. Мало того, что «5 звезд» один из самых больших кинотеатров города (7 залов), так в нем еще и политика… Читать дальше…
Екатерина Гудова 17 марта 2021, 22:37
Отличный кинотеатр! Ходим туда с удовольствием! Всё как надо! В зале не душно, слышомость хорошая!
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Фильмы в кинотеатре 5 звезд

Сегодня 23 Завтра 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
Форматы сеансов
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 150Р
Сеанс начался 20:50 от 150Р
Можно купить билет 20:50 от 150Р
Низкая цена 20:50 от 150Р
Зверопой 2 мюзикл 2021, США
5
2D
10:45 от 150 ₽ 13:10 от 150 ₽ 15:35 от 180 ₽ 18:00 от 210 ₽ 20:25 от 210 ₽
3D
11:45 от 150 ₽ 14:10 от 180 ₽
Матрица: Воскрешение боевик 2021, США
5
2D
11:00 от 150 ₽ 14:05 от 180 ₽ 17:10 от 180 ₽ 20:15 от 210 ₽
Оленьи рога фэнтези 2021, США
5
2D
22:20 от 180 ₽
Полное расписание и билеты
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
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МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
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Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
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Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
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