Кинотеатр «5 звезд» в городе Курске расположен по адресу ул. Ленина, д. 30 в торговом центре «Пушкинский».

Одновременно он вмещает в себя 7 кинозалов, которые обустроены современными акустической и кинопроекционной системами. Новая цифровая технология позволяет демонстрировать фильмы в 2D и 3D форматах, а также в аналоговом формате «пленка», благодаря чему каждый киноман выберет киносеанс по своему вкусу.

После сеанса посетители могут продолжить отдых в бильярдном зале, боулинге, ресторане с европейской и японской кухней или в уютном кафе.

Большой ассортимент закусок и напитков представлен в кино-баре, который находится в холле кинотеатра. Там же установлены мягкие диваны, чтобы сделать ожидание сеанса приятным и комфортным.