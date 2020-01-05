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Не берут телефон когда звонишь по поводу брони сервис страдает
Что ещё обидно, она располагалась на сиденьях, которые нам сказали, не подлежат бронированию, в целях профилактики короновируса.
Вы либо создавайте отдельные залы, для таких клиентов, либо следите за этикой!
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