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Киноафиша Курска Кинотеатры Синема 5 Отзывы о кинотеатре Синема 5

Отзывы о кинотеатре Синема 5

Отзывы о кинотеатре Вся информация о кинотеатре
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Сергей Сергеев 5 января 2020, 22:58
Оценка
Здравствуйте
Не берут телефон когда звонишь по поводу брони сервис страдает
5 января 2020, 22:58 Ответить
Виктория Шилова 23 сентября 2021, 16:50
Оценка
Все было бы хорошо если бы не: какая то девушка весь сеанс кричала, что она Курска звёзд а, снимала видео со вспышкой, курила сигарету, задирала ноги-фильм невыносимо было смотреть, даже с громким звуком на проигрывателе.
Что ещё обидно, она располагалась на сиденьях, которые нам сказали, не подлежат бронированию, в целях профилактики короновируса.
Вы либо создавайте отдельные залы, для таких клиентов, либо следите за этикой!
23 сентября 2021, 16:50 Ответить
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