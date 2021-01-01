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Сеть кинотеатров Синема 5 в Курске

Курск
О сети

Сеть кинотеатров «Синема 5» является одной из крупнейших сетей России. Она располагает тринадцатью кинотеатрами в разных регионах страны и активно развивается в области кинопоказа.

Все залы оборудованы современной аппаратурой, эргономичными креслами, уютными кинобарами с широким ассортиментом напитков и попкорна. Здесь можно провести вечер с любимым человеком, друзьями или в приятном одиночестве за просмотром хорошего фильма.

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Кинотеатры
Синема 5
ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2 отзыва
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Скидки в сети
Бонусная карта / Синема 5

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

Владельцам карт
Коллективное посещение для школьников / Синема 5

При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.

Коллективные заявки
Студенческая скидка / Синема 5

Студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билеты на любой фильм со скидкой 30%. Предложение действует с понедельника по пятницу. Минимальная цена билета со скидкой - 100 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни. 1 студбилет = 1 билет.

Студентам
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