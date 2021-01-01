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Скидки и акции в кинотеатре Синема 5

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре
Бонусная карта

С каждой покупки билетов по карте на неё будет начисляться 5% от суммы покупки, при этом 1 бонус = 1 рублю. Покупки билетов можно оплачивать полностью бонусами.

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Владельцам карт
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Коллективное посещение для школьников

При коллективно заявке от 15 человек предоставляется скидка -20 рублей с каждого кинобилета. На каждые 15 человек одному сопровождающему (16-й человек) билет выдается бесплатно. Подробности уточняйте в кассах кинотеатра.

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Коллективные заявки
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Студенческая скидка

Студенты при предъявлении студенческого билета могут приобрести билеты на любой фильм со скидкой 30%. Предложение действует с понедельника по пятницу. Минимальная цена билета со скидкой - 100 рублей. Не предоставляется в предпраздничные и праздничные дни. 1 студбилет = 1 билет.

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Студентам
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Детские билеты

Детские билеты (детям до 11 лет включительно) продаются на фильмы с возрастными ограничениями "0+" и "6+" без ограничения во времени. Стоимость детского билета в стандуртном и в зале IMAX - 120 рублей, в комфорт-зале - 150 рублей

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Детям
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Скидка для многодетных семей

Многодетные семьи и их дети могут воспользоваться скидкой 30% на билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Скидка действует ежедневно на сеансы фильмов в любом зале в любом формате. Минимальная стоимость билета со скидкой 100 рублей.

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Многодетным семьям
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Специальная цена для пенсионеров, ветеранов ВОВ и зрителей с ограниченными возможностями

Пенсионеры, ветераны ВОВ и зрители с ограниченными возможностями при предъявлении соответствующего документа могут приобрести билеты по специальной цене 100 рублей. Предложение действует ежедневно на сеансы фильмов в любом формате, в любом зале.

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Пенсионерам Ветеранам ВОВ Инвалидам
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2021, США, анимация, мюзикл
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2021, США, криминал, драма, триллер
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