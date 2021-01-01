 Смотрите фильмы за 1 рубль
⚠️ ВНИМАНИЕ! Изменились правила посещения кинотеатров! Регионы РФ вводят обязательные QR-коды для входа в зрительный зал. Информацию об ограничениях в вашем городе ищите здесь.
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Курска Кинотеатры Синема 5 ТРЦ «Central Park»

ТРЦ «Central Park»

ТРЦ «Central Park»
Aдрес
г. Курск, ул. К. Маркса, 6
Показать на карте
Телефон

+7 (4712) 22-74-42

Позвонить

ТРЦ «Central Park» - крупный торгово-развлекательный центр в Курске площадью более 137 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Central Park» представляет собой шестиуровневый комплекс с более чем 120 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Central Park» расположен в историческом центре Курска на пересечении ключевых магистралей города — улиц Карла Маркса и Радищева, соединяющих густонаселенные районы города — Северо-западный, Центральный, Железнодорожный, в пешей доступности от более чем 10 остановок общественного транспорта.

На территории торгово-развлекательного центра «Central Park» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (MUSTANG, FUNDAY, COLIN`S, LOVE REPUBLIC, POTIS & VERSO, «СТЕФАНИ», WESTLAND, LEVI'S, PULL&BEAR, BERSHKA, MANGO, STRADIVARIUS, CROPP, «KAPЯIS», AMAIA, CCC, SINSAY, MONRO, MOHITO, СOLIN,S, LOVA, «КРОМАНЬОН», STELLA POLARE, MARC & ANDRÉ, GLORIA JEANS, INTIMISSIMI, CALZEDONIA, ZARA, H&M, HOUSE, RESERVED и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (NEW BALANCE и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (XIAOMI, The iStore, SAMSUNG и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (MOTHERCARE и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош», «Л’Этуаль», «М-БЬЮТИ», LUSH, MIXIT, L'OCCITANE и др.), ювелирные салоны (SWAROVSKI, «СОФИЯ», «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА», «ЖЕМЧУЖИНА», «РУССКОЕ ЗОЛОТО», «САМОЦВЕТЫ» и др.), магазины часов и очков («7 ЧАСОВ» и др.), туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной», «МТС» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, аптека «ДОКТОР СТОЛЕТОВ», магазин спортивного питания, зоомагазин, студия загара, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка, магазин табака и электронных сигарет VAPE&HOOKAN, барбершоп «ФРАНТ» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Central Park» функционируют современный многозальный кинотеатр сети «Синема 5», продовольственный гипермаркет «Европа», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер», «Декатлон») мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты товаров для дома («Порядок», IKEA SMART HOME и др.), хобби-гипермаркет «Леонардо», парк аттракционов Play Ventura, развлекательная площадка для детей город-лабиринт «Страна Мадагаскария».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («ШОКОЛАДНИЦА» , «СИНАБОН», KIKAN, «ПИРАТСКАЯ ПРИСТАНЬ», «ПИВЗАВОД», «ЭЛЬ ЧИКО», «ЧАЙХАНА», «ЖАР ПИЦЦА», MAK FOOD, SUSHIKING, «33 ПИНГВИНА», «ШАШЛЫЧНАЯ АРАКС», FIFTY FIVE, YES!PIZZA и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Central Park» есть бесплатная крытая автомобильная парковка на 1200 машиномест и автомойка WASH AND DRIVE.

Адрес:
г. Курск, ул. К. Маркса, 6

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Central Park» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановок «пл. Перекальского», «Московская площадь», «Северный рынок» или «ул. Павлова»

  • на маршрутных такси № 1,4,5,8,9,72,292, 229, 228, 242,210,277,273

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Central Park»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Европа-55»: 9.00 – 22.00;
Ресторан «Пиратская пристань»: 11.00 – 02.00;
Парк аттракционов Play Ventura: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Синема 5»: 09.30 – 00.00;
Автомойка Wash and drive: 09.00 – 22.00

Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
Вестсайдская история
Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
«Это бумеранг»: Гузеевой аукнулась ложь о покойном Гаркалине
Тест: как будет выглядеть ваш ребенок?
Суд начался: звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит до 4 лет лишения свободы
«Сама на себя не похожа»: в сеть слили фото Татьяны Васильевой без парика
Идеализация кумира: вот почему от звезд шоу-бизнеса требуют рождения детей
Девушка года: Ханде Эрчел номинировали на премию Elle Russia
Зрители разочарованы 3-й серией «Сватов 7»: «Радуют только отсылки к прошлым сезонам»
От самой красивой – к самой безвкусной: вот как нарядили новогодние елки российские звезды
Это предназначение: вот почему Малахов остается на телевидении
Отпустили из отдела полиции: какое наказание ждет избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
Дарит розы тысячами: Алина Загитова заговорила о тайном поклоннике
Незаконно уволенные актеры вскрыли правду о тайных списках Меньшикова: «Наигрался и выбросил»
Приложение киноафиши