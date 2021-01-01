Для пенсионеров с понедельника по вторник (помимо праздничных дней) действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Не предоставляется на сеансы в залах «Комфорт» и на LOVE-места
С понедельника по среду (помимо праздничных дней) с 10:00 до 17:00 для студентов действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Акция не действует в зале «Комфорт»
Именинников кинотеатр "Гриннфильм" дарит билет в подарок. При себе необходимо иметь соответствующие документы. На фильмы определенные администрацией, кроме сеансов в зале «Комфорт»
При групповом посещении от школ с понедельника по пятницу от 10 человек с 10:00 до 17:00 действует специальная цена: билет от 50 рублей. Акция не действует в залах "Комфорт". Подробности уточняйте в кассах кинотеатра