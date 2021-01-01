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Скидки и акции в кинотеатре Гриннфильм

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре
Кино все возрасты поПкорны

Для пенсионеров с понедельника по вторник (помимо праздничных дней) действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Не предоставляется на сеансы в залах «Комфорт» и на LOVE-места

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Пенсионерам
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Студенческий Лайфхак

С понедельника по среду (помимо праздничных дней) с 10:00 до 17:00 для студентов действует специальная цена - 80 руб. При себе необходимо иметь соответствующие документы. Акция не действует в зале «Комфорт»

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Студентам
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День Рождения в кино

Именинников кинотеатр "Гриннфильм" дарит билет в подарок. При себе необходимо иметь соответствующие документы. На фильмы определенные администрацией, кроме сеансов в зале «Комфорт»

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В день рождения
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Классные походы

При групповом посещении от школ с понедельника по пятницу от 10 человек с 10:00 до 17:00 действует специальная цена: билет от 50 рублей. Акция не действует в залах "Комфорт". Подробности уточняйте в кассах кинотеатра

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Коллективные заявки Школьникам
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
Зверопой 2
Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой
2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
Вестсайдская история
Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
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