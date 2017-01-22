2021, Россия, приключения, фэнтези, семейный
2021, США, анимация, мюзикл
2021, США, фантастика, боевик, приключения
2021, США, фантастика, боевик
2021, США, анимация, семейный
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
2021, США, криминал, драма, триллер
2021, США, фантастика, приключения, комедия
2021, Россия, детский, анимация
2015, Россия, анимация, фэнтези
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
Благодарим вас за отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра, возможно будут приняты какие-то новые правила посещения киносеансов.
Благодарим за отзыв. Передаем информацию в кинотеатр, надеемся, что ваше пожелание будет учтено!
Солнечного вам лета и хорошего настроения!
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