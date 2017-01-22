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Отзывы о кинотеатре Гриннфильм

Отзывы о кинотеатре Вся информация о кинотеатре
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Ирина Светлакова 22 января 2017, 14:04
Ужасно,что допускается и разрешается посещать кинозал с едой!Когда приходишь получить удовольствие от фильма,а только и слышишь,как кто-то курит электронные сигареты,начинает кашлять,открываются банки с пивом,затем они падают на пол,на весь зал шуршат пачки от чипсов и т.д!Вот и вся культура поведения в общественных местах!
22 января 2017, 14:04 Ответить
Киноафиша.инфо 23 мая 2017, 11:45
в ответ на сообщение Ирина Светлакова от 22 января 2017, 14:04
Ирина, здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв. Передадим информацию представителям кинотеатра, возможно будут приняты какие-то новые правила посещения киносеансов.
23 мая 2017, 11:45 Ответить
Юрий Купавых 25 июня 2017, 11:07
Просьба. Выделите хотя бы один зал для не курящих, не голодных, не страдающих жаждой. Фильм надо прожить как эпизод в жизни рассказанным режиссером, а не смотреть во время трапезы, для этого есть телевизор.
25 июня 2017, 11:07 Ответить
Киноафиша.инфо 28 июня 2017, 16:54
в ответ на сообщение Юрий Купавых от 25 июня 2017, 11:07
Юрий, здравствуйте!
Благодарим за отзыв. Передаем информацию в кинотеатр, надеемся, что ваше пожелание будет учтено!
Солнечного вам лета и хорошего настроения!
28 июня 2017, 16:54 Ответить
Сергей Сергеев 5 января 2020, 22:55
Оценка
Трубку не берут когда пытаешься забронировать несколько раз повторялось это
5 января 2020, 22:55 Ответить
Яна Тен 15 мая 2021, 22:37
Отвратительный персонал в кафе,это ужас,хамка и хабалка! Надеюсь примете меры!
15 мая 2021, 22:37 Ответить
sburmakin79 25 июля 2021, 11:01
Оценка
Самый крутой проэктор,изображение супер, звук с вибрацией.
25 июля 2021, 11:01 Ответить
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