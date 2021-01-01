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ТРЦ «Мега Гринн»

ТРЦ «Мега Гринн»
Aдрес
г. Курск, ул. Карла Маркса, 68
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Телефон

+7 (4712) 73-35-53

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ТРЦ «Мега Гринн» - крупный торгово-развлекательный центр в Курске площадью более 137 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Мега Гринн» представляет собой шестиуровневый комплекс с более чем 120 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Мега Гринн» расположен в центральной части Курска, на пересечении основных транспортных маршрутов, соединяющих крупнейшие районы города, недалеко от международной трассы «Москва-Симферополь».

На территории торгово-развлекательного центра «Мега Гринн» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Respect, Rieker, Paolo Conte, Vitacci, Zenden, Mario Mikki, Megatop, Mak Fine, «Легкий шаг», Mia Donna, «Мир обуви», Anturage, Leo Ventoni, Portmone, Redmond, «Снежная королева», O’STIN, Mark Formelle, Milavitsa, Palmetta, Tribuna, Twin Set, Black Star, KRIZA, Bestia, «Мачо», Megapolis, Serginetti, Florida, Matvienko и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Puma и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (The iStore, Sony Centre, Multivarka.pro и др.), магазины подарков и аксессуаров (салон подарков «Сивма», «Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, Imaginarium, Sabotage, TOY.RU, Posha, ELSY, Bembi, «Кубик», Odetto, «Аделия», «Интеллектик», «ЧудоЧадо», «Топтыжка» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», NYX, «Космедэль», Profcosmo, «WT-Парикмахер», Holika Holika и др.), ювелирные салоны («585», Lord, «Самоцветы», Aura, Sunlight, «Алмаз Холдинг», «ЮСС», «Наше золото» и др.), магазины часов и очков («7 ЧАСОВ» и др.), туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Телефон.Ру», «Евросеть», «Теле2», «Билайн», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны («Читай-Город», «Лабиринт» и др.), аптека, магазин спортивного питания, зоомагазин «4 лапы», студия солярия, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка, магазин табака и электронных сигарет, детская парикмахерская «Чубчик» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Мега Гринн» функционируют первый в России ультрасовременный кинотеатр «ГРИНН фильм» с полностью лазерной проекцией и объемным звуком «Barco AuroMAX», продовольственный гипермаркет «ЛИНИЯ», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер», «Триал Спорт» и др.) универмаг одежды TREND MIX, мебельные салоны, гипермаркет детских товаров «Дочки-сыночки», гипермаркеты товаров для дома, офиса и ремонта («Посуда Центр», «Радуга», «Премьера», товаров для офиса Офисмаг, магазин сантехники «Акванет», магазин текстиля Belpol, салон электросветовых приборов Ecola, гипермаркет света «Эдисон»), боулинг-клуб на 27 дорожек, парк развлечений «ГРИННЛАДИЯ», детский клуб «Часики», ледовая арена «МегаЛед», концертный зал «ГРИНН Центр», ночной клуб «Часы», караоке-клуб «Ночь», квест «Форт Боярд» и самый большой в России фитнес клуб сети «Территория фитнеса» с бассейнами, дворцом спорта, бизнес-центром, 6-ю трансформируемыми залами и гостинцей на 97 номеров.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («кофейня «Шоколадница», двухэтажный ресторан-пивоварня ГРИНН Beer, «Мандариновый гусь», «Макдональдс», KFC, Burger King, «Ташир-Пицца», «Тортляндия», MY BOX, «Паста Мания», «Суши-Кинг», бургерная «Артель», панорамный ресторан «Мезонин», восточное кафе Sultan и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Мега Гринн» есть 2 автомобильные парковки общей вместимостью 2000 машиномест: наземный открытый паркинг на 200 автомобилей и крытая многоуровневая автостоянка на 1800 мест.

Адрес:
г. Курск, ул. Карла Маркса, 68

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Мега Гринн» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «ТРЦ Мега Гринн»

  • на маршрутных такси № 39, 204, 227, 228, 242, 263, 265, 273, 274, 283, 292, 293э, 34, 35, 38, 44, 454, 48, 49, 594, 72, 88, 91
  • на троллейбусах № 1, 9
  • на автобусах № 109, 116, 13, 138, 139, 18, 46, 50, 53, 7, 99

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Мега Гринн»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «ЛИНИЯ»: круглосуточно;
Боулинг-клуб: вс – чт: 10.00 – 01.00, сб – вс: 10.00 – 03.00;
Парк развлечений «Гриннландия»: 10.00 – 22.00;
Каток: вс – пт: 10.00 – 21.30, пт – сб: 10.00 – 23.30;
Кинотеатр «Гринн Фильм»: 10.00 – 03.00;
Ресторан-пивоварня «Гринн Beer»: вс – чт: 12.00 – 01.00, пт – сб: 12.00 – 03.00;
Кафе «Мандариновый Гусь»: 10.00 – 22.00.

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