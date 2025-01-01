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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Герои анекдотов
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2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
Смурфики в кино
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2025, США, мюзикл
Супермен
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Плагиатор
Рецензия
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Лея и волшебная карта
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2024, Китай, анимация, фэнтези
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
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2025, США, спорт
Нейробатя
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2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
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2025, Россия, комедия, семейный
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