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Скидки и акции в кинотеатре 5 звезд

Скидки в кинотеатре Вся информация о кинотеатре
Инвалидам

Стоимость билета 100 рублей все дни (кроме среды) до 18 часов.

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Инвалидам
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Студенческая скидка

Скидка 25% действует на все дни недели кроме среды на все сеансы.

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Студентам
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Многодетным семьям

Скидка в 20% действует на все сеансы

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Многодетным семьям
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Групповая скидка

При заявке от 20 человек предоставляется скидка в размере 25%.

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Коллективные заявки
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Клубная карта

Клубная карта предоставляет 10% скидку, которая не суммируется с другими скидками. Посетители сами выбирают чем воспользоваться, - картой или другими, доступными им, скидками.

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Участникам клубной системы привилегий
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Среда — клубный день

Клубный день проводится во всех кинотеатрах сети каждую среду, в этот день действует скидка только 50%. Другие скидки и клубные карты не работают.

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Участникам клубной системы привилегий
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Детский билет детям до 12 лет

Возраст определяется визуально. В случае сомнений сотрудники имеют право попросить удостоверяющий документ. Скидка действует в понедельник и вторник до 18.00, стоимость билета — 100 рублей. С четверга по воскресенье скидка действует до 18 часов, стоимость билета 120 рублей. Дети до 3х лет также подпадают под действие скидки.

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Детям
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Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
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Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
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Изумительный Морис
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Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
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