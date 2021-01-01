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ТРЦ «Пушкинский»

ТРЦ «Пушкинский»
Aдрес
г. Курск, ул. Ленина, д. 30
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ТРЦ «Пушкинский» - современный торгово-развлекательный центр в Курске площадью более 46 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Пушкинский» представляет собой шестиуровневый комплекс с более чем 80 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также современным мультиплексом и детскими развлекательными площадками. ТРЦ «Пушкинский» расположен в центре Курска, между двумя основными транспортными магистралями города – улицей Радищева и улицей Ленина, в непосредственной близости от Театра им. Пушкина и стадиона «Трудовые резервы».

На территории торгово-развлекательного центра «Пушкинский» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Дефиле», Stenders, Lady Collection, O'Stin, Oodji, Paolo Conte, Redmond (обувь), Zenden, «Империя сумок», «5 карманов», Rieker, Serginnetti, Askent, PlayToday, TruvorElis, Lalis, Belwest, INCITY, «ТВОЕ», Gloria Jeans & Gee Jay, Westland, DIVA, «Бюстье», ZARINA, Elis, Gipfel, Kira Plastinina, BGN, Colin`s, Flo&Jo, TRUVOR, Incanto и др.)

К тому же, в торгово-«развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Reebok, Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (Multivarka.pro, Redmond и др.), магазины подарков и аксессуаров («Экспедиция» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики, ювелирные салоны («Наше золото», Domani, Pandora, «Адамас», Sunlight, «Московский Ювелирный Завод» и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салон оптики «Счастливый взгляд», салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Теле2», «Связной», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, аптека, студия маникюра, ломбард, магазин спортивного питания, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Росбанк», «Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Пушкинский» функционируют современный многозальный кинотеатр «5 звезд», продовольственный супермаркет Billa, супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер» и др.) мебельные салоны («Много мебели» и др.), супермаркет детских товаров «Дочки Сыночки», Детский развлекательный центр «Лукоморье», Off-Price центр Familia и ночной клуб Сelebrity.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Sbarro, Subway, «Блинкоff», «Пицца-Mia», «Шашлык-машлык», «Кремлевский экспресс», «Чао-Бимбо», ресторан «МАРШЕ» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пушкинский» есть 2 автомобильные парковки общей вместимостью на 300 машиномест: наземный открытый паркинг на 135 автомобилей и подземная автостоянка на 165 машин.

Адрес:
г. Курск, ул. Ленина, д. 30

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Пушкинский» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Ленина до остановки «Драмтеатр имени А.С. Пушкина»

  • на маршрутных такси № 202, 204, 206, 208, 216, 226, 227, 228, 229, 245, 246, 247, 248, 273, 274, 275, 277, 283, 287, 288, 292, 293э, 34, 38, 40, 42, 44, 45, 452, 48, 49, 58, 60, 61, 66, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 97, 98
  • на автобусах № 13, 22, 41, 46, 50, 53, 58а, 7, 94, 99

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Пушкинский»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет Billa: 08.00 – 23.00;
Детский развлекательный центр «Лукоморье»: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «5 звезд»: 10.00 – 00.00;
Ночной клуб Сelebrity: пт., сб.: 22.00 – 06.00.

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