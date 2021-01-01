Группа компаний «Люксор» является одной из лидирующих компаний современного российского кинорынка. Она объединяет несколько компаний по ключевым направлениям: дистрибьюция, прокат, развитие собственной сети кинотеатров, производство анимационных фильмов.

Сегодня «Люксор» располагает кинотеатрами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Каждый мультиплекс сети «Люксор» оснащен современным оборудованием. Стильный дизайн, комфортабельные кинозалы, качественное изображение и звук - все это создано для максимального комфорта каждого посетителя.