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Сеть кинотеатров Люксор в Курске

Курск
О сети

Группа компаний «Люксор» является одной из лидирующих компаний современного российского кинорынка. Она объединяет несколько компаний по ключевым направлениям: дистрибьюция, прокат, развитие собственной сети кинотеатров, производство анимационных фильмов.

Сегодня «Люксор» располагает кинотеатрами в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны.

Каждый мультиплекс сети «Люксор» оснащен современным оборудованием. Стильный дизайн, комфортабельные кинозалы, качественное изображение и звук - все это создано для максимального комфорта каждого посетителя. 

В других городах
Балашиха, Брянск, Воронеж, Воскресенск, Клин, Москва, Новосибирск, Орехово-Зуево, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Сергиев Посад, Сочи
Кинотеатры
Люксор Европа
ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
7 отзывов
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
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Зверопой 2
2021, США, анимация, мюзикл
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2021, США, фантастика, боевик, приключения
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
2021, США, фантастика, боевик
Елки 8
Елки 8
2021, Россия, комедия
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Большой красный пес Клиффорд
2021, США, анимация, семейный
Оленьи рога
Оленьи рога
2021, США, ужасы, фэнтези, триллер
Дом Gucci
Дом Gucci
2021, США, криминал, драма, триллер
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники
2021, США, фантастика, приключения, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
2021, Россия, детский, анимация
Смешные желания
Смешные желания
2015, Россия, анимация, фэнтези
Вестсайдская история
Вестсайдская история
2021, США, мюзикл, мелодрама, криминал
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