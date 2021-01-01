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ТРЦ «Европа-40»

ТРЦ «Европа-40»
Aдрес
г. Курск, ул. Студенческая, д. 1
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Телефон

+7 (4712) 39-19-91

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Фотографии ТРК ТРЦ «Монпансье»

ТРЦ «Европа-40» - многофункциональный торгово-развлекательный центр в Курске площадью более 30 тысяч квадратных метров. ТРЦ «Европа-40» представляет собой четырехуровневый комплекс с более чем 80 магазинами одежды, обуви и аксессуаров, а также мультиплексом и развлекательными зонами. ТРЦ «Европа-40» расположен в западной части Курска, на пересечении Студенческой улицы и одной из основных транспортных магистралей города – улице 50 лет Октября.

На территории торгово-развлекательного центра «Европа-40» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Milavitsa, Pelican, Zenden, «Империя сумок», «5 карманов», «Котофей», Belwest, befree, Incity, «Твое», Modis, Deseo, Kari, O'Stin, Zolla, Colin's, Jenavi и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома, фирменные магазины техники (Multivarka.pro и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров (Acoola, TOY.RU и др.), магазины парфюмерии и косметики (Lush, Ile de Beaute, Yves Rocher и др.), ювелирные салоны («Московский ювелирный завод», «Самоцветы», «Наше золото», «Адамас», Sunlight и др.), магазины часов и очков (Swatch и др.), туристическое агентство, салон оптики «Счастливый взгляд», салоны сотовой связи и мобильной техники («МТС», «Теле2», «Билайн», «Мегафон» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, ателье, книжные салоны, аптека, студия маникюра, ломбард, магазин спортивного питания, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Газпромбанк», «Сбербанк», «ВТБ 24» и др.), химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Европа-40» функционируют современный многозальный кинотеатр сети «Люксор», продовольственный гипермаркет «Европа», супермаркеты бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркеты спортивных товаров («Спортмастер» и др.) мебельные салоны, супермаркет детских товаров «Детский мир», гипермаркеты товаров для дома, офиса и ремонта.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится «Ресторанный дворик», где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания («Макдональдс», KFC, «Жар-Пицца», «Суши Кинг», ресторан «Утка» и др).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Европа-40» есть автомобильная парковка на 500 машиномест.

Адрес:
г. Курск, ул. Студенческая, д. 1

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Европа-40» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Завод Прибор»

  • на маршрутных такси № 113, 201, 206, 221, 223, 228, 254, 258, 261, 267, 267а, 277, 293э, 450, 452, 457, 58, 593, 83, 84, 85, 86, 92
  • на автобусах № 27, 27а, 3, 41, 58а, 99

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Европа-40»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Европа»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Люксор»: 09.00 – 00.30;
Ресторан «Утка»: 10.00 – 00.00.

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