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Кинотеатр им. Щепкина

Курск
Есть бар
Есть зона кафе
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
Кинозал/кресла Парадный зал/сцена Парадный зал/стулья Кинозал/экран
Aдрес
Курск, ул. Дзержинского, 51
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Телефон

+7 (4712) 58-81-20 / касса

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О кинотеатре

Кинотеатр им. Щепкина в Курске находится на ул. Дзержинского, 51, в здании, которое является историческим памятником XIX века. В настоящее время эта уникальная киноплощадка является Православным киноцентром духовной культуры.

В кинотеатре один зрительный зал на 311 мест, имеется большое фойе. Здесь проводятся выставки иконописи, конкурсы, «круглые столы», спектакли, благотворительные балы и другие мероприятия. В репертуаре - лучшие киноленты советского периода и современные добрые фильмы, документальное кино о русском зарубежье, фильмы на православную и патриотическую тему.

Основная направленность киноцентра им. Щепкина — духовно-нравственное воспитание. На базе Центра работает лектории «Школа православия», имеется студия  бального танца «Фритунель», по-домашнему гостеприимное кафе «Щепкинское».

На Новый год и Рождество для детей организуются Архиерейские елки, в пасхальные праздники всех приглашает фестиваль «Золотые купола».

Есть бар
Есть зона кафе
В кинотеатре продается Coca-Cola
В кинотеатре продается Pepsi
Есть диванчики
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Отзывы о кинотеатре

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Андрей Шумицкий 14 октября 2016, 11:17
Добрый день. Мне очень жаль, но мой отзыв отрицательный. Поскольку я живу в Курчатове хотел позвонить в кассу кинотеатра, нашёл в интернете 8… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 23 мая 2017, 11:46
Андрей, здравствуйте!
Благодарим за отзыв! Сейчас выясним, в чем дело.
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Кинозал/кресла Парадный зал/сцена Парадный зал/стулья
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