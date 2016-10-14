Кинотеатр им. Щепкина в Курске находится на ул. Дзержинского, 51, в здании, которое является историческим памятником XIX века. В настоящее время эта уникальная киноплощадка является Православным киноцентром духовной культуры.

В кинотеатре один зрительный зал на 311 мест, имеется большое фойе. Здесь проводятся выставки иконописи, конкурсы, «круглые столы», спектакли, благотворительные балы и другие мероприятия. В репертуаре - лучшие киноленты советского периода и современные добрые фильмы, документальное кино о русском зарубежье, фильмы на православную и патриотическую тему.

Основная направленность киноцентра им. Щепкина — духовно-нравственное воспитание. На базе Центра работает лектории «Школа православия», имеется студия бального танца «Фритунель», по-домашнему гостеприимное кафе «Щепкинское».

На Новый год и Рождество для детей организуются Архиерейские елки, в пасхальные праздники всех приглашает фестиваль «Золотые купола».