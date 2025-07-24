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Не одна дома 2
Расписание сеансов Не одна дома 2, 2025 в Курске
Расписание сеансов Не одна дома 2, 2025 в Курске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Не одна дома 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Ассоль
г. Курск, ул. Малышева, 2/23А
2D
10:00
13:50
ГРИННФИЛЬМ
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
11:50
от 380 ₽
16:55
от 360 ₽
Люксор Европа
г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
10:50
от 230 ₽
13:00
от 250 ₽
15:10
от 250 ₽
Мир
г. Курск, ул. Станционная, 14
2D
10:45
14:35
Родина
г. Курс, ул. Менделеева, 31
2D
10:45
14:30
Синема 5 Курск
г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
11:55
от 360 ₽
14:10
от 400 ₽
16:20
от 400 ₽
20:20
от 450 ₽
Сказка
г. Курск, просп. Дружбы, 18
2D
10:00
13:50
Спутник
г. Курск, ул. Магистральный пр., 16
2D
10:00
13:50
Юность
г. Курск, ул. Карла Маркса, 5
2D
10:45
14:30
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