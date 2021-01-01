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Рейтинг фильмов в прокате в Курске

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Человек-паук: Нет пути домой
Человек-паук: Нет пути домой Супергеройский блокбастер Marvel о Питере Паркере и Докторе Стрэндже
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.0
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Большой красный пес Клиффорд
Большой красный пес Клиффорд Семейное фэнтези о добродушном и веселом псе необъятных размеров. Экранизация серии детских книг
анимация, семейный 2021, США
8.0
Билеты
Зверопой 2
Зверопой 2 Герои мультфильма «Зверопой» возвращаются с грандиозным шоу и новыми хитами!
анимация, мюзикл 2021, США
8.0
Билеты
Вестсайдская история
Вестсайдская история Романтический мюзикл от Стивена Спилберга
мюзикл, мелодрама, криминал 2021, США
8.0
Билеты
Дом Gucci
Дом Gucci Биографический фильм о скандальной династии Гуччи с Lady Gaga в главной роли
криминал, драма, триллер 2021, США
8.0
Билеты
Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники Легендарные «Охотники за приведениями» возвращаются 30 лет спустя!
фантастика, приключения, комедия 2021, США
8.0
Билеты
Оленьи рога
Оленьи рога Хоррор-фэнтези о древнем зле, притаившемся в доме школьника
ужасы, фэнтези, триллер 2021, США
7.0
Билеты
Реальная любовь
Реальная любовь Британский ромком, покоривший сердца миллионов!
драма, комедия, мелодрама 2002, Великобритания / США
7.0
Билеты
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Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение Киану Ривз вернулся к культовой роли Нео!
фантастика, боевик 2021, США
5.0
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Елки 8
Елки 8 Иван Ургант и Сергей Светлаков в новых историях о новогодних чудесах!
комедия 2021, Россия
4.0
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Смешные желания
Смешные желания
анимация, фэнтези 2015, Россия
0.0
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Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы Третья часть семейного фэнтези о богатыре Иване и Василисе Прекрасной
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
0.0
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Щенячий патруль: Улетная помощь
Щенячий патруль: Улетная помощь Герои любимого мультсериала вновь спешат на помощь!
анимация, детский 2020, Канада
0.0
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МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам Новые серии любимых мультфильмов!
детский, анимация 2021, Россия
0.0
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