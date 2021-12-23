Смотрите фильмы за 1 рубль
⚠️
ВНИМАНИЕ!
Изменились правила посещения кинотеатров! Регионы РФ вводят обязательные QR-коды для входа в зрительный зал. Информацию об ограничениях в вашем городе ищите
здесь
.
Киноафиша
Курск, RU
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Все подборки
Киноафиша Курска
Подборки фильмов в прокате
На языке оригинала с субтитрами
На языке оригинала с субтитрами
Буря
спектакль
2014, Великобритания
5.0
Билеты
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.0
Билеты
Другие подборки
В кино с детьми на выходных!
1 фильм
Ужасы перед сном
1 фильм
Российское кино
5 фильмов
Театр в кино
2 фильма
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Все подборки
Суд начался: звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит до 4 лет лишения свободы
Тест: как будет выглядеть ваш ребенок?
Это предназначение: вот почему Малахов остается на телевидении
Идеализация кумира: вот почему от звезд шоу-бизнеса требуют рождения детей
Дарит розы тысячами: Алина Загитова заговорила о тайном поклоннике
Зрители разочарованы 3-й серией «Сватов 7»: «Радуют только отсылки к прошлым сезонам»
«Это бумеранг»: Гузеевой аукнулась ложь о покойном Гаркалине
Девушка года: Ханде Эрчел номинировали на премию Elle Russia
От самой красивой – к самой безвкусной: вот как нарядили новогодние елки российские звезды
«Сама на себя не похожа»: в сеть слили фото Татьяны Васильевой без парика
Незаконно уволенные актеры вскрыли правду о тайных списках Меньшикова: «Наигрался и выбросил»
Отпустили из отдела полиции: какое наказание ждет избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева