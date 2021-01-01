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Самые ожидаемые фильмы
Самые ожидаемые фильмы
Аватар 2
приключения, боевик, фантастика
2022, США
8.0
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный
2022, США
0.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
0.0
Зверопой 2
анимация, мюзикл
2021, США
8.0
Морбиус
боевик, фантастика, ужасы
2022, США
0.0
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
0.0
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
0.0
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик
2022, США
0.0
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
0.0
King’s man: Начало
боевик, комедия
2021, США / Великобритания
0.0
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик
2022, США
0.0
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения
2022, США
0.0
Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
2022, США / Франция / Япония
0.0
Майнкрафт
фэнтези, боевик
2022, США
0.0
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2022, США
0.0
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
0.0
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2022, США
0.0
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2022, США
0.0
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик
2022, США
0.0
Крик
ужасы, триллер
2022, США
0.0
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения
2022, США
0.0
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма
2022, США / Великобритания
0.0
Индиана Джонс 5
боевик, приключения
2023, США
0.0
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
0.0
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