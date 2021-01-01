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Самые ожидаемые фильмы

Аватар 2
Аватар 2
приключения, боевик, фантастика 2022, США
8.0
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный 2022, США
0.0
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
приключения, фэнтези, семейный 2021, Россия
0.0
Зверопой 2
Зверопой 2
анимация, мюзикл 2021, США
8.0
Морбиус
Морбиус
боевик, фантастика, ужасы 2022, США
0.0
Аватар 3
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2024, США
0.0
Аватар 4
Аватар 4
фантастика, приключения, фэнтези, боевик 2026, США
0.0
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
фантастика, боевик 2022, США
0.0
Бэтмен
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
0.0
King’s man: Начало
King’s man: Начало
боевик, комедия 2021, США / Великобритания
0.0
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик 2022, США
0.0
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
боевик, приключения 2022, США
0.0
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный 2022, США / Франция / Япония
0.0
Майнкрафт
Майнкрафт
фэнтези, боевик 2022, США
0.0
Флэш
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези 2022, США
0.0
Три богатыря и Конь на троне
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
0.0
Аквамен 2
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2022, США
0.0
Джон Уик 4
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
0.0
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
фантастика, приключения, боевик 2022, США
0.0
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
0.0
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
0.0
Смерть на Ниле
Смерть на Ниле
детектив, криминал, драма 2022, США / Великобритания
0.0
Индиана Джонс 5
Индиана Джонс 5
боевик, приключения 2023, США
0.0
Соник 2 в кино
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
0.0
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