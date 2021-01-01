Смотрите фильмы за 1 рубль
⚠️
ВНИМАНИЕ!
Изменились правила посещения кинотеатров! Регионы РФ вводят обязательные QR-коды для входа в зрительный зал. Информацию об ограничениях в вашем городе ищите
здесь
.
Киноафиша
Курск, RU
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Все фильмы
Фильмы в прокате в Курске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Последний Богатырь: Посланник Тьмы
Третья часть семейного фэнтези о богатыре Иване и Василисе Прекрасной
приключения, фэнтези, семейный
2021, Россия
0.0
Билеты
Человек-паук: Нет пути домой
Супергеройский блокбастер Marvel о Питере Паркере и Докторе Стрэндже
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.0
Билеты
Зверопой 2
Герои мультфильма «Зверопой» возвращаются с грандиозным шоу и новыми хитами!
анимация, мюзикл
2021, США
8.0
Билеты
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз вернулся к культовой роли Нео!
фантастика, боевик
2021, США
5.0
Билеты
Елки 8
Иван Ургант и Сергей Светлаков в новых историях о новогодних чудесах!
комедия
2021, Россия
4.0
Билеты
Большой красный пес Клиффорд
Семейное фэнтези о добродушном и веселом псе необъятных размеров. Экранизация серии детских книг
анимация, семейный
2021, США
8.0
Билеты
Дом Gucci
Биографический фильм о скандальной династии Гуччи с Lady Gaga в главной роли
криминал, драма, триллер
2021, США
8.0
Билеты
Оленьи рога
Хоррор-фэнтези о древнем зле, притаившемся в доме школьника
ужасы, фэнтези, триллер
2021, США
7.0
Билеты
МУЛЬТ в кино. Выпуск 133. В гости к мультикам
Новые серии любимых мультфильмов!
детский, анимация
2021, Россия
0.0
Билеты
Охотники за привидениями: наследники
Легендарные «Охотники за приведениями» возвращаются 30 лет спустя!
фантастика, приключения, комедия
2021, США
8.0
Билеты
Реальная любовь
Британский ромком, покоривший сердца миллионов!
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
7.0
Билеты
Смотреть за 1 рубль
Вестсайдская история
Романтический мюзикл от Стивена Спилберга
мюзикл, мелодрама, криминал
2021, США
8.0
Билеты
Щенячий патруль: Улетная помощь
Герои любимого мультсериала вновь спешат на помощь!
анимация, детский
2020, Канада
0.0
Билеты
Смешные желания
анимация, фэнтези
2015, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря
31 декабря
11 января
Формат сеансов
2D
3D
D-BOX
IMAX
SUB
Жанр
анимация
балет
боевик
детский
документальный
драма
комедия
криминал
мелодрама
мюзикл
приключения
семейный
спектакль
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
До 200р
200-500р
Применить
Все фильмы
Дарит розы тысячами: Алина Загитова заговорила о тайном поклоннике
Девушка года: Ханде Эрчел номинировали на премию Elle Russia
Идеализация кумира: вот почему от звезд шоу-бизнеса требуют рождения детей
Тест: как будет выглядеть ваш ребенок?
Отпустили из отдела полиции: какое наказание ждет избивших олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
«Это бумеранг»: Гузеевой аукнулась ложь о покойном Гаркалине
Зрители разочарованы 3-й серией «Сватов 7»: «Радуют только отсылки к прошлым сезонам»
Это предназначение: вот почему Малахов остается на телевидении
«Сама на себя не похожа»: в сеть слили фото Татьяны Васильевой без парика
Суд начался: звезде «Великолепного века» Бураку Озчивиту грозит до 4 лет лишения свободы
От самой красивой – к самой безвкусной: вот как нарядили новогодние елки российские звезды
Незаконно уволенные актеры вскрыли правду о тайных списках Меньшикова: «Наигрался и выбросил»