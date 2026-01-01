Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино. Выпуск №190 Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №190, 2025 в Курске 11 января 2026

Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №190, 11 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Завтра 9 сб 10 вс 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск №190»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 звезд г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:45 от 340 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Гринч. Ужасающий новый год
Гринч. Ужасающий новый год
2022, США, ужасы
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Всего 6 серий и 4 часа 24 минуты: этот испанский детектив Netflix идеально заходит под «ленивые» новогодние каникулы
«Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?)
«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара»
Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском
«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»
В Европе этот советский фильм — главный новогодний хит: а в США считают, что у него спецэффекты лучше, чем у «Звездного пути»
Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
«Чуть сердце от горя не остановилось»: россияне отказались от «Иронии» - из-за причины дергается глаз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше