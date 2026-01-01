Всего 6 серий и 4 часа 24 минуты: этот испанский детектив Netflix идеально заходит под «ленивые» новогодние каникулы

«Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?)

«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара»

Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском

«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?

Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)

Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»

В Европе этот советский фильм — главный новогодний хит: а в США считают, что у него спецэффекты лучше, чем у «Звездного пути»

Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части

Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы