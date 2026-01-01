Меню
МУЛЬТ в кино. Выпуск №190
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №190, 2025 в Курске
11 января 2026
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №190, 11 января 2026 в Курске
Завтра
9
сб
10
вс
11
г. Курск, ул. Ленина, 30, ТРЦ «Пушкинский»
2D
10:45
от 340 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Всего 6 серий и 4 часа 24 минуты: этот испанский детектив Netflix идеально заходит под «ленивые» новогодние каникулы
«Буратино» снимали вовсе не в Италии: вот где на самом деле стоит сказочный город из фильма 2026 года (спасибо талантливым декораторам?)
«Мы пробовали мальчиков, всех перепробовали»: вы знали, что нового Буратино играет... девочка? Технологии почти как у «Аватара»
Создатель «Буратино» объяснил, почему в сказке изменили песню Базилио и Алисы: музыка - та же, поют - на итальянском
«Жалкий придурок» или гений с IQ в 178 баллов: как хорошо вы знаете Мистера Бина?
Если пару кирпичей рядом положить, можно Муссолини получить: «Чиполлино» появился благодаря диктатору (но на родине запретили по другой причине)
Не пришей Юлию хвост: кто из героев получил на орехи от зрителей - главное разочарование «Трех богатырей и света клином»
В Европе этот советский фильм — главный новогодний хит: а в США считают, что у него спецэффекты лучше, чем у «Звездного пути»
Перышко упало, Джуди пропала: сцена после титров «Зверополиса 2» раскрыла львиную долю сюжета третьей части
Вместо неонового «Киберслава» зрителям «скормили» славянскую «Санта-Барбару»: посмотрели новые серии, нашли главные минусы
«Чуть сердце от горя не остановилось»: россияне отказались от «Иронии» - из-за причины дергается глаз
