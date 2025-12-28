156 млн просмотров, отсылки к «Операции Ы», «Белому солнцу пустыни» и не только: 75-я серия «Маши и Медведя» стала пропуском в мир советских комедий

«Соло-прокачка» и «Фрирен» остались позади: Screen Awards выбрал лучшее аниме 2025 года — и это хоррор

Последний фильм Кубрика спустя 25 лет стал идеальным рождественским триллером: до сих пор жутко и красиво

Тест для уставших от «Голубого огонька»: помните ли вы, как раньше отмечали Новый год?

Самый сложный фильм для иностранцев: Табаков считал его «позором» советского кино

В «Трех котах» об этом не кричат направо и налево: где работает Мама, почему Дедушка живет отдельно (тест)

«Барбигеймер 2: Судная Дюна»: в декабре 2026 «Мстителям» придется сразиться с Атрейдесами

Аппараты с газировкой в последний раз видели только в «Операция „Ы“»: куда пропал странный пережиток прошлого

Netflix снова все испортил: долгожданный аниме-ремейк «Ван-Пис» можно хоронить – автор манги уже бьет тревогу

Почему путешественники брезгуют обществом Конюхова: правду в «Повелителе ветра» не покажут