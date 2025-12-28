Юра Борисов удержал корону в 2025, а Петров скатился на 9 место: рейтинг Okko удивил даже фанатов — топ-10 лучших актеров по мнению зрителей

«Аутсорс» стал лучшим сериалом 2025 года и подарил нам не только Волкова, но и странно уютный салат с кальмарами: Калимулин уплетал за обе щеки

Этот научно-фантастический сериал от Netflix просмотрели 12,5 млн часов: для 4 серий это — настоящий рекорд

Финал «Очень странных дел» растянули до предела — одного вечера точно не хватит: «Аватар» со своим хронометражом отдыхает

Аппараты с газировкой в последний раз видели только в «Операция „Ы“»: куда пропал странный пережиток прошлого

Худший фильм Нолана решили удалить с Netflix: выяснили, чем Sci-Fi с Паттинсоном не угодил стримингу

«Барбигеймер 2: Судная Дюна»: в декабре 2026 «Мстителям» придется сразиться с Атрейдесами

В «Трех котах» об этом не кричат направо и налево: где работает Мама, почему Дедушка живет отдельно (тест)

Самый сложный фильм для иностранцев: Табаков считал его «позором» советского кино

Сказочный рецепт потрохов, которые Марфушенька готовила жениху: улучшаем классику одним современным ингредиентом