Кинокритик признала, что идея слияния «Мастера и «Маргариты» со «Словом пацана» не так уж плоха: «Странно, что у нас еще никто не объединил эпоху 90-х с вампирами и оборотнями»

«Худшая копия своей матери»: в 25 сезоне «Тайн следствия» больше Ковальчук зрителей бесит только одна актриса

5 сезон «Полярного» получился откровенно слабым: спасает сериал только один актер – и речь не про Пореченкова

Главная красотка СССР снялась в «Месте встречи» лишь ради Владимира Высоцкого – и горько пожалела об этом: «Запрещенный прием»

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

Ивлева бросила молодая жена, а Джиган остался без Самойловой и козы: звездные браки, которые не смогли пережить 2025 год

Сразу несколько звёзд Голливуда напрямую связаны с «Файлами Эпштейна»: один снимался в «Пятом элементе», другого судили за домогательства

Ее голос знает каждый ребенок: как сейчас живет и выглядит девочка, озвучившая Машу в легендарном мультике

Кинопоиск выбрал лучший российский сериал за последние 5 лет: голосовали 311 экспертов, а Андреасян назвал «не просто "чернухой"»

30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия