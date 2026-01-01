Меню
Киноафиша Фильмы Уиджа. Шёпоты мёртвых Расписание сеансов Уиджа. Шёпоты мёртвых, 2023 в Курске 20 января 2026

Расписание сеансов Уиджа. Шёпоты мёртвых, 20 января 2026 в Курске

ГРИННФИЛЬМ г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:40 от 430 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
