Попросили ИИ выбрать лучшую часть «Ёлок», а нейросеть не угадала: зрители поставили этому фильму всего 5,7

Ждала это возвращение два года: почему новые «Лимитчицы» я точно включу

Фамилия Робака в титрах – знак качества, поэтому я очень ждала сериал «Мистер Ноготь»: когда выйдет смелая премьера СТС

«Потец» рядом не стоял: самый страшный советский мультфильм досматривал с дрожью в коленках – не удивлен, что даже иностранцы в ужасе

«Может надрать тебе пятую точку»: вы явно не знали, кто вдохновил Тарантино на «Убить Билла» — отказал «оскароносной» звезде даже в камео

Худшая экранизация в карьере Спилберга собрала $600 000 000: режиссер называет ее «чертовщиной», а зрители так просто ненавидят

Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)

150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех

«Дом дракона» уже уделал «Игру престолов» на поле фэнтези: спин-офф преуспел там, где оригинал опозорился и сел в лужу

«Для идиотов»: гениальную российскую комедию с Мерзликиным Лебедев сравнил с «шапито» — не спасли сцены 18+ и шутки про президента