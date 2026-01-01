Ждала это возвращение два года: почему новые «Лимитчицы» я точно включу

Не ожидала, но залипла до утра: 4 российских детектива, которые смотрятся на одном дыхании — «Мосгаз» в списке

После «Буратино», «Чебурашки» и «Простоквашино» нас завалят сказками: за 2 года выйдет 10 больших премьер и вот каких именно

Думали, на «Чебурашку», «Простоквашино» и «Буратино» идут из-за ностальгии? А вот и нет – собрать от 2 до 5 млрд помог «эффект "Чебурашино"»

«Чвакающий шлепок»: Рязанов «плюнул в экран», увидев свой предпоследний фильм — было стыдно за оценку 2,2

Оди сбежала из Изнанки: главная героиня «Очень странных дел» все-таки выжила – режиссеры случайно подтвердили одним кадром (фото)

150 000 с хвостиком: Ипполит, Кольцов или Вакула? Кто из звёзд новогоднего кино СССР в России 2026-го зарабатывал бы больше всех

Главному аниме нулевых стукнуло 22 года: я посмотрел его впервые и уверен – гениальный тайтл изменил жанр раз и навсегда

«Для идиотов»: гениальную российскую комедию с Мерзликиным Лебедев сравнил с «шапито» — не спасли сцены 18+ и шутки про президента

«Потец» рядом не стоял: самый страшный советский мультфильм досматривал с дрожью в коленках – не удивлен, что даже иностранцы в ужасе