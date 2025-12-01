Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Последняя сказка Расписание сеансов TheatreHD: Последняя сказка, 2025 в Курске 23 декабря 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Последняя сказка, 23 декабря 2025 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
вт 23
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Последняя сказка»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D
19:00 от 500 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Семьянин
Семьянин
2025, Россия, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
4 российских сериала стартуют 15 декабря на НТВ, ТНТ и PREMIER: Аронова и другие скрасят ожидание праздника
Почему зрители не ждут нового «Балабола»? Хит НТВ скатился — раньше был цепляющий детектив, а сейчас черти что
Лица Тора с Халком представили? Marvel рассекретил главного героя «Судного дня» и стало ясно – фильм явно копирует «Финал»
Тест для тех, кто пересмотрел все хиты НТВ: отличите «Невский» и «Первый отдел» от других детективов
Кого Дмитрий Нагиев играл в «Каменской»: сериал завершился 14 лет назад – многие и не помнят, что актер там вообще был
Наша «Бондиана» во вселенной «Майора Грома»: Кинопоиск снимает «Фурию» - самая необычная роль будет у Безрукова
Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»
Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)
«Зверополиса 2» после Нового года не будет? «Киноафиша» выяснила, вернется ли мультфильм в российский прокат в 2026-м
Новый «Буратино» совсем не похож на банальный «ремейк» советского мульта – сильнее всего хвалят графику и… Шастуна: «Мой герой!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше