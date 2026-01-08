Меню
Фильмы
Синистер. Первое проклятие
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 2025 в Курске
13 января 2026
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 13 января 2026 в Курске
г. Курск, просп. Карла Маркса, 68,ТРЦ «Мега Гринн»
2D
22:45
от 430 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Гринч. Ужасающий новый год
Отзывы
2022, США, ужасы
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
