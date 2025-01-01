Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Синистер. Первое проклятие Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 2025 в Курске 9 января 2026

Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 9 января 2026 в Курске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 8 пт 9 сб 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Первое проклятие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Люксор Европа г. Курск, ул. Студенческая, 1, ТРЦ «Европа-40»
2D
23:40 от 480 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Эти 3 ляпа в «Человеке-амфибии» пропустил весь Советский Союз: а вот современным зрителям очевидно, где оплошала Вертинская и не только
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка»
Татьяна Устинова выбрала любимый российский детектив: вместо хитов НТВ писательница смотрит сериал с Добронравовым
100% «свежести», Джордж Мартин в списке создателей: сериал со звездой «Фарго» взахлеб советуют посмотреть критики
«Чуть что — сразу Косой»: мужчина, к которому Зина уходила от Якина, не так прост — кто такой этот Будимир Косой
7 умных sci-fi фильмов без пришельцев и войн: у каждого рейтинг не ниже 7.0 – на каникулах успеете глянуть хоть все
10 фильмов 2025 года от Netflix, которые вы могли пропустить: вышли не только «Кейпоп-охотницы» с «Франкенштейном» – тут и драма со звездой «Острых козырьков», и аниме
Тест покажет, достаточно ли раз вы посмотрели «Иронию судьбы»: продолжите 5 цитат из фильма
5 новогодних традиций СССР, о которых все уже забыли: остались лишь в советском кино – от Деда Мороза по вызову до детских утренников
Россия против США – и все это в Токио: 2 сезон «Человека-бензопилы» начнется с настоящей резни (и ею же закончится)
«Морозко» уже не выглядит доброй сказкой: история Настеньки напрямую ведет к рождению образа Снегурочки — и он куда мрачнее, чем кажется
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше