Расписание сеансов TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко, 2025 в Курске 20 января 2026

Расписание сеансов TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко, 20 января 2026 в Курске

Вся информация о фильме
вт 20
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема 5 Курск г. Курск, ул. Карла Маркса, 6, ТРЦ «Central Park»
2D, SUB
19:00 от 650 ₽
