Кровавый приквел «Спартака» покорил не только родной телеканал, но и Prime Video: спустя 12 лет — это настоящий успех

«Худшая копия своей матери»: в 25 сезоне «Тайн следствия» больше Ковальчук зрителей бесит только одна актриса

Как сложились судьбы наложниц Сулеймана после «Великолепного века»: Гюльнихаль ушла из кино, а что насчет Садыки и Фирузе?

«Просто держишь рот на замке»: «Титаник» превратил жизнь Кейт Уинслет в кошмар — даже засыпать одной было страшно

Кинопоиск выбрал лучший российский сериал за последние 5 лет: голосовали 311 экспертов, а Андреасян назвал «не просто "чернухой"»

Сулейману на смех: самые нелепые русские имена по версии турок — есть и очень популярные

30 млн зрителей выбрали этот сериал вместо «Аутсорса» и «Бара "Один звонок"»: и это даже не детектив, а комедия

Главная красотка СССР снялась в «Месте встречи» лишь ради Владимира Высоцкого – и горько пожалела об этом: «Запрещенный прием»

Режиссер культовой «Зеленой мили» должен был снять экранизацию еще и «Темной башни»: Кинг приглашал лично – что же не срослось?

Сценарный секрет Гайдая: Труса, Балбеса и Бывалого никогда не называли по именам, а ведь они были — угадать 3 из 3 не получится